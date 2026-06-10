L'IPO di SpaceX attira i miliardi dei fondi sovrani del Golfo

(Teleborsa) - I fondi sovrani del Golfo hanno effettuato ordini di azioni per un valore di diversi miliardi di dollari nell'ambito dell'IPO di SpaceX. Lo riferisce Bloomberg citando fonti ben informate.



SpaceX offre 555,6 milioni di azioni a un prezzo fisso di 135 dollari ciascuna, che permetterebbe di raccogliere circa 75 miliardi di dollari. Il titolo inizierà a essere negoziato il 12 giugno.



Il Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita e l'Autorità per gli investimenti del Kuwait hanno effettuato ordini per un valore compreso tra 1 e 5 miliardi di dollari. Secondo le fonti, anche l'Autorità per gli investimenti del Qatar, con un patrimonio di 580 miliardi di dollari, potrebbe effettuare un investimento significativo.



Diverse entità con sede nella Regione del Golfo sarebbero già azionisti di rilievo dell'azienda di Elon Musk specializzata in razzi, satelliti e intelligenza artificiale, e molte di esse vantano ingenti plusvalenze teoriche basate sulla valutazione obiettivo di 1.800 miliardi di dollari fissata dallo stesso Musk.



Bloomberg sottolinea come gli stati petroliferi mediorientali abbiano investito miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale, sostenendo di tutto, dalle startup e le aziende di infrastrutture per chip ai data center e ai fondatori più ricercati del settore. L'IPO di SpaceX rappresenterebbe la prima vera concretizzazione di valore, in un momento in cui la guerra con l'Iran minaccia di rallentare le ambizioni dei Paesi del Golfo nel campo dell'intelligenza artificiale.











(Foto: SpaceX su Unsplash)

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