Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente dopo le elezioni europee che hanno sancito la vittoria dei populisti L'è sostanzialmente stabile su 1,119. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione negativa dello 0,63%.Sulla parità lo, che rimane a quota +267 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,54%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,51%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,43%. Chiusa la borsa di Londra per lo Spring Bank Holiday. Oggi, 27 maggio 2019, resterà chiusa anche Wall Street per il Memorial Day.; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,89%. In moderato rialzo il(+0,49%); sulla parità il(+0,12%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,60%),(+2,61%) e(+1,26%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,00%) e(-0,74%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso dell'8,50% dopo la proposta di matrimonio a Renault In evidenza, che mostra un forte incremento del 5,59%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,70%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,62%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,85%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%.di Milano,(+7,22%),(+2,97%),(+2,51%) e(+2,34%) che ha ceduto le attività autostradali in Canada Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.Svettache segna un importante progresso del 6,52%.Senza slancio, che negozia con un -0,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,10%.