Wall Street resta chiusa per festività Memorial Day

(Teleborsa) -per gli americani è un giorno speciale. E' la data in cui cade ogni anno illa festività proclamata per ricordare i militari caduti in guerra difendendo il loro Paese. Per questo motivo anche, così come molti esercizi commerciali ed uffici,e pone la bandiera a sventolare a mezz'asta. La borsa americana riaprirà regolarmente i battenti domani.Agli albori della ricorrenza, questa festività, nata per omaggiare gli eroi che avevano perso la vita nella Great War, si chiamava. Al termine della Seconda Guerra Mondiale si decise di ampliarne il significato a tutte le guerre e cambiare il nome in Memorial Day.In molti colgono ancora oggiper un saluto o per posare un fiore sulle tombe di chi è andato via prematuramente in contesti di belligeranza.Questo giorno, così denso di significato per i patrioti a stelle e strisce,divenendo, nonostante la drammaticità della ricorrenza, l'occasione perfetta per organizzare qualche evento nella città di appartenenza o qualche giorno di meritata vacanza.