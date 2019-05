UE, cena dei leader europei per il toto-nomine

(Teleborsa) -che, da qui a qualche mese, dovranno prendere decisioni cruciali per il futuro dell'Unione. Chiusa la tornata elettorale, già da stasera è prevista a Bruxelles: al centro ilper 4 posizioni centrali all'interno delle istituzioni europee, a iniziare dallaI grandi dell'Europa cercano un nuovo equilibrio. Se è stata, ci sono state però alcune, oltre alla conferma di Viktor Orban in Ungheria e della destra in Polonia, a iniziare dall', con la Lega primo partito, e la, che ha visto Marine Le Pen al 25%.A ciò si aggiungono le nomine di 4 cariche europee di primo piano: oltre al, si dovranno eleggere il, ile l'Quella di martedì sera sarà la prima prova d'intesa per, conche siederà al tavolo come nuovo interlocutore alla ricerca di un nuovo equilibrio.Al centro ci sarà soprattutto la successione di Draghi, con Come anticipato , i nomi più quotati sono quelli dei francesi Benoît Cœuré e François Villeroy de Galhau (sostenuti da Macron), il tedesco Jens Weidmann (voluto da Merkel) e i finlandesi Olli Rehn e Erkki Liikanen.che sconta le prime dichiarazioni del vice Matteo Salvini su austerity e sforamento dei parametri europei e che già hanno messo in allarme le istituzioni e i capi di governo europei. Di fronte al nuovo panorama, sarà sempre più difficile per l'Italia fare sentire la sua voce.