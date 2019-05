Nuovo assetto organizzativo per Banco BPM, nominati CLO e CFO

Banco BPM

(Teleborsa) -ha deciso diil proprio, mettendo da parte la figura del Direttore Generale ele cariche di(CLO) e di(CFO), attribuendone la responsabilità, rispettivamente ae aLo ha deliberato il Consiglio di Amministrazione, riunitosi ieri, che ha inoltre confermato le cariche dei Condirettori Generali.L''Istituto bancario ha specificato, in una nota, che il Chief Lending Officer è chiamato a presidiare le posizioni creditizie, dalla concessione alla gestione, per tutto il portafoglio del Gruppo. Al CLO vengono inoltre attribuite le responsabilità sulle attività di leasing.Il Chief Financial Officer invece ha il presidio complessivo in materia di finanza, pianificazione e controllo di gestione, amministrazione e bilancio, partecipazioni, nonché la responsabilità di definire le strategie di gestione delle poste chiave di bilancio.