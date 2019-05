Fiumicino, cooking show in aeroporto per festeggiare Leonardo da Vinci

(Teleborsa) -di cui porta il nome, nei 500 anni dalla sua scomparsa , che cadevano il 2 maggio scorso, giorno in cui hanno preso il via le commemorazioni. Questa volta viene alla luce undel più grande inventore di tutti i tempi: laSecondo alcune ricostruzioni storiche, l'amore per il cibo avrebbe addirittura spinto Leonardo a cimentarsi nell'arte culinaria, senza dimenticare che in alcuni suoi appunti e disegni emergono progetti che sembrano aver ispirato utensili oggi presenti in qualsiasi cucina, come il cavatappi e il macinapepe.Per celebrare questo lato meno noto di Leonardo, la società, che gestisce il più grande scalo romano, dopo l'esposizione di alcune delle sue opere più famose sul volo inaugurata il 2 maggio , ha invitato, i quali si sono cimentati in un ineditodedicata ai voli internazionali."Quello di oggi è un evento che si inserisce nelle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci", ha spiegato a Teleborsa l'AD di AdR Ugo de Carolis, agigungendo "il nostro aeroporto portando il suo nome non poteva non dare massima attenzione a un genio italiano che ha lasciato impronte di cui ancora beneficiamo"."Una delle curiosità è che Leonardo ha anche dedicato una parte della sua creatività a pensare a dei piatti, quindi oggi abbiamo stimolato due chef stellati nel territorio: Pascucci e Usai, che hanno provato a ideare dei piatti dedicati a Leonardo".Gli chef hanno preparato e offerto ai viaggiatori piatti ispirati a, utilizzando i. In particolare, Daniele Usai ha rielaborato, una bevanda che la tradizione attribuisce a Leonardo realizzata con estratto di acquarosa, zucchero, limone e poco alcool, trasformandola in un condimento per degli spaghetti. Gianfranco Pascucci invece ha presentato un piatto ispirato alle invenzioni dal nome "a base di crostacei, erbe e alga kombu fermentata.L’evento ha visto una folta partecipazione di passeggeri, italiani e stranieri, che hanno così potuto scoprire l’offerta gastronomica dell’area, che si sviluppa in una vera e propriacon il meglio dei. E lo scalo della capitale rinnova la sua veste diL’evento rientra tra le iniziative culturali che caratterizzano l’esperienza aeroportuale dei passeggeri del Leonardo da Vinci, che negli ultimi anni è diventato l’hub in assoluto più apprezzato dai passeggeri nel mondo occidentale secondo le rilevazioni ufficiali di Airport Council International.