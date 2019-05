Il Premio Nobel Richard Thaler al PFEXPO Gold Edition

(Teleborsa) - Il, debutterà in Italia al"The Nudge – Il valore della finanza comportamentale e dell’educazione economica nelle scelte di investimento", che si terrà il, presso il Teatro Manzoni.L'evento, organizzato da ProfessioneFinanza e LaMiaConsulenza.it, è l’appuntamento più esclusivo del settore al quale prenderanno parte idell’industria dele dellaIl massimo esperto di Finanza Comportamentale, noto per le sue teorie sulla "spinta gentile" (The Nudge), saranno al centro dell'attenzione in un contesto, quello italiano, caratterizzato da una bassissima educazione finanziaria.