Germania, inflazione in forte rallentamento a maggio

(Teleborsa) -. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare un aumento tendenziale dell'1,4%.Si tratta di un rallentamento rispetto al 2% del mese precedente. La lettura è anche inferiore alle attese dagli analisti (all'1,6%)., i prezzi sono indicati in aumento dello 0,2%, in frenata rispetto all'1% del mese precedente e sotto la stima degli analisti a +0,3%.Quanto all', i prezzi al consumo hanno registrato un, in linea con il consensus e rispetto all'1% precedente, mentresono cresciutinon centrando le previsioni che erano per un aumento all'1,4% e confrontandosi con il 2,1% precedente.