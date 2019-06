Conte in conferenza stampa questa sera alle 18:15

(Teleborsa) -. La preannunciata conferenza stampa è stata ufficialmente annunciata da palazzo Chigi e convocata presso la Sala dei Galeoni.Un tentativo del Premier Conte didopo l'ennesimo weekend di polemiche , anche sul senso e sul ruolo del 2 giugno,, quando Bruxelles comunicherà le sue decisioni sui conti pubblici italiani, aprendo quasi certamente una procedura d'infrazione., scrive Conte su Facebook, invitando tutti a seguirlo in diretta streaming."Lunedì sarà la prima buona occasione per fare il punto della situazione: voglio parlare agli italiani", aveva anticipato il Premier venerdì scorso, 31 maggio 2019, aggiungendo ", abbiamo sempre rivendicato un cambiamento nel segno della chiarezza degli intenti, sicurezza del cammino, che sia strategico, che proceda in modo lungimirante e senza strappi. Dobbiamo afferrare queste premesse e queste condizioni per poter proseguire".