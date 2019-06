Dl Sblocca-cantieri, trovato accordo Lega-M5S, sospese per 2 anni parti del Codice appalti

(Teleborsa) -tra le forze di maggioranza di Governo,, sul decreto leggedopo l'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , che aveva avvertito la Lega che con l’emendamento sul Codice degli appalti si sarebbe creato “il caos".“Il tempo è poco – aveva detto Conte - mi raccomando. Ilche rimette in discussione tutto un impianto cui abbiamo lavorato per mesi con gli amici della Lega raccogliendo tutte le istanze degli operatori e stake-holder rischia di creare un caos".i capigruppo Lega e M5S al Senato, che ne spiegano i contenuti."Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese. Al contempo, sarà garantito il rispetto delle norme e del lavoro già fatto nelle commissioni parlamentari sull'argomento. In particolare saranno anche. Abbiamo svolto un normale lavoro parlamentare che porteremo come maggioranza in commissione e poi in Aula al Senato”, hanno concluso.