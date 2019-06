In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -grazie alle aspettative di un taglio del costo del denaro da parte della Fed. Dopo l'abbattimento dei tassi di interesse da parte della banca centrale australiana - che attua questa mossa per la prima volta dal 2016 a causa del rallentamento dell'economia mondiale-A rendere noto il vaglio dell'opzione è il suo presidente Jerome Powell, il quale ritiene plausibile l'utilizzo di tale forma di manovra per contenere i crescenti rischi dovuti alle tensioni commerciali in aumento.Grazie a questo market mover che trascina in alto le aspettative degli investitori la giornata per Wall Street vede forti guadagni. Ilin rialzo dell'1,87%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa lo, che arriva a 2.794,73 punti. Depresso il(-2,1%); in netto miglioramento lo(+1,96%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,85%),(+2,26%) e(+2,23%). Il settore, con il suo -0,89%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,55%),(+3,35%),(+3,30%) e(+3,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,33%),(+6,79%),(+6,09%) e(+5,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,36%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,42%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.