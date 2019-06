Trenitalia, Giaconia: "Pendolari restano priorità, nuovo modello più flessibile e di qualità"

(Teleborsa) -. In occasione della presentazione delle novità dell’orario estivo 2019 di Trenitalia (in vigore dal prossimo 9 giugno) – ieri presso il Binario 21 della Stazione Milano Centrale –ha illustrato a Teleborsa i principali obiettivi e traguardi del trasporto regionale.che, come ha sottolineato Giaconia "restano la priorità di tutte le azioni del Gruppo FS Italiane". Insieme alle novità dell’orario sono stati presentati, infatti, idel trasporto regionale e metropolitano su ferro.I nuovi treni, sono parte di un più ampio piano di 600 nuovi convogli regionali che garantiscono il rinnovo dell’80% della flotta regionale."Per quanto riguarda il trasporto regionale la, non finiremo mai di dirlo,cioè i clienti che scelgono i nostri treni per i loro spostamenti di studio o di lavoro"."Nel tempo abbiamo, via via, portato avanti unpossibile per il cliente, cercando di lavorare soprattutto sulla"."Oggi stiamo registrandoche è un primo. Sappiamo che c’è ancora molto da fare ma siamo sulla buona strada".