Whirlpool, Di Maio assicura: "Stato si farà rispettare"

(Teleborsa) -oggi, martedì 4 giugno, al Ministero dello Sviluppo nel corso dell'incontro tradi Whirlpool, dopo l'annuncio dell’azienda che nei giorni scorsi ha comunicato l’intenzione di vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante uncon i sindacati per il trasferimento della produzione di lavatrici in Italia.Fonti sindacali fanno sapere che l’AD diItalia,ha spiegato:. Oggi una soluzione non l’abbiamo".Dal Ministero riferiscono cheha ricordato che dal 2014 ad oggi il gruppo ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici, assicurando cheperchéIo sono e sempre sarò al loro fianco. Siamo disposti a impegnarci ancora di più con l’azienda per trovare una soluzione”. Le stesse fonti riferiscono che il Leader pentastellato avrebbe ribadito la linea dura, promettendo battaglia:Una posizione che il Ministro dello Sviluppo Economico ha ribadito anche attraverso un post su Facebook: "Io non mollerò MAI! Con il MoVimento 5 Stelle al governo non si prendono in giro né lo Stato né i lavoratori!