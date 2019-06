Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

beni di consumo per l'ufficio

informatica

energia

Coca Cola

Cisco Systems

Procter & Gamble

Wal-Mart

Dowdupont

IBM

Goldman Sachs

American Airlines

Verisign

Fiserv

Xcel Energy

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Micron Technology

Wynn Resorts

Baidu

(Teleborsa) - Continua il vento positivo che fa navigare Wall Street sopra la parità. Lgrazie alle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che palesa la possibilità di interventi da parte della banca centrale in caso di aumento delle tensioni commerciali globali.A metà seduta, sulsi palesa un rialzo dello 0,66%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso. Sulla stessa linea, balzo dello, che continua la giornata a 2.803,27 punti. Leggermente positivo il(+0,59%), come l'S&P 100 (2,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,82%),(+1,12%) e(+1,01%). Il settore, con il suo -0,99%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,22%),(+2,10%),(+1,72%) e(+1,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.scende dell'1,01%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,8%.(+3,53%),(+2,75%),(+2,21%) e(+2,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,75%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,00%.Affonda, con un ribasso del 2,73%.