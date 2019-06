Wall Street apre poco mossa su nuove minacce Trump a Cina

Dow Jones

(Teleborsa) - partenza poco mossa per Wall Street, ce appare intomorita dlale nuove minacce di trump alla Cina. Il tycoon statunitense ha preaannunciato che dopo il G20 potrebbe scattare la tagliola di nuovi dazi se non si troverà un accordo su 300 miliardi di prodotti importati dalla Cina..A new York, ilsosta a 25.562,24 punti; piatto anche lo, che si posiziona a 2.829,14 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(-0,04%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,26%) e(+0,51%).del Dow Jones,(+1,68%),(+1,62%),(+0,85%) e(+0,77%).Fra i più forti ribassi si segnala, che avvia la seduta con -2,12%.Debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+4,34%),(+3,71%),(+1,51%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,58%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,36%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,02%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.