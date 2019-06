Mediaset, Equita valuta positivamente l'operazione "Spagna" e alza il target price

Mediaset

FTSE Italia All-Share

Biscione

Mediaset

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,60% confermando la buona intonazione dell'avvio.A fare da assist alle azioni contribuisce la valutazione positiva degli analisti di Equita dell'operazione "Spagna". Venerdì è stata annunciata la fusione con Mediaset Espana, dando vita a una holding denominata MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. che avrà sede in Olanda. Il broker ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo che è stato portato a 3,20 euro dai 2,90 precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 2,882 Euro. Primo supporto individuato a 2,809. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 2,955.