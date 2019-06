Gima TT, mercato premia progetto fusione con IMA

Gima TT

leader nella progettazione di macchine automatiche per il packaging dei prodotti del tabacco

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,30%.Il mercato sembra apprezzare il progetto di fusione per incorporazione di Gima TT nella controllante IMA approvato dai rispettivi CdA. Il. Tale rapporto implica un premio dell'8,5% sul prezzo di chiusura di ieri (11 giugno 2019) di Gima TT.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Il grafico attuale dievidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 7,947 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 8,352. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 7,743.