Scuola, Bussetti: concorsi per quasi 70 mila posti

(Teleborsa) -per il mondo della"Bandiremoper la scuola secondaria, fra straordinario e ordinario, per quasi 50mila posti. Altrisono quelli del concorso ordinario per infanzia e primaria. Nei prossimi mesi, dunque, bandiremo quasi. Lo ha annunciato il Ministro dell'istruzioneal termine dell'incontro con i sindacati della scuola. Previste anche misure straordinarie per il reclutamento dei precari storici.Nella giornata di ieri, 11 giugno, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali sul tema delL'accordo è stato chiuso nell'ambito di uno dei tavoli tematici attivati a seguito dell'Intesa siglata lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi alla presenza del Premier Giuseppe Conte e del Ministro Marco Bussetti."L'accordo raggiunto- sottolinea Bussetti - èin queste settimane con le organizzazioni sindacali. Un confronto franco che porterà alla stesura di una norma attraverso la quale metteremo in campo misure straordinarie a tutela dei precari storici e, in contemporanea, avvieremo una nuova stagione diQuesto Governo sta mostrando grande attenzione verso ilL'accordo ne è ulteriore riprova".