Enertronica, Revisore certifica bilancio consolidato e d'esercizio

Enertronica

(Teleborsa) -, società operante nel settore delle energie rinnovabili ha reso noto il giudizio della società di revisione KPMG sul bilancio. Il revisore ritiene che il bilancio consolidato "fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Enertronica al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea”.Anche per il bilancio d’esercizio - a giugizio di KPMG - "fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Enertronica S.p.A. al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea”.