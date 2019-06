Trenitalia, con Rock e Pop il trasporto regionale "cambia musica"

(Teleborsa) - E'la prima regione ina vedere correre i nuovi convogli: riciclabili fino al, con una riduzione deldei consumi energetici rispetto ai treni di precedente generazione, rispondono a criteri maggiori di affidabilità (telediagnostica di serie) insieme a elevati standard di sicurezza (telecamere e monitor di bordo con riprese live), sono pronti a rivoluzionare il. Previstii primi 106 entro il 2019.con un investimento economico da parte di Trenitalia di circa, garantiranno, entro cinque anni, il rinnovo dell’80% dell’intera flotta nazionale per il trasporto regionale. Impegno previsto dal Piano industriale 2019-2023 deldedicato principalmente alle persone che ogni giorno scelgono il trenoQuesta mattina, venerdì 14 giugno, il primosono partiti daper poi incontrarsi a Bologna: un viaggio con le istituzioni per condividere con l’intera regione l’avvio di questa importanteè il nuovo treno regionale a doppio piano e alta capacità di trasporto progettato e costruito da HitachiRail Italy. Un treno per i pendolari a 4, 5 o 6 casse con prestazioni paragonabili a quelle di una metropolitana.Può raggiungere i 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione dicon oltre 700 sedute nella composizione più lunga.è il nuovo treno a mono piano e media capacità di trasporto, a 3 o 4 casse, con 4 motori di trazione. Viaggerà a una velocità massima di, avrà un’accelerazione maggiore di 1 m/sec2 e trasporterà circa, con oltre 300 posti a sedere nella versione a 4 casse, econ 200 sedute, in quella a 3 casse.