Germania, frena l'economia nel secondo trimestre 2019

(Teleborsa) -, confermando una tendenza "ancora debole" ma con segnali positivi per fine anno. È quanto emerge dalche sottolinea ", con il fattore decisivo individuato nel declino del settore industriale".A trainare la crescita della Germania è ancora l'export ma il comparto soffre per le guerre commerciali, il rallentamento dell'economia globale e altri fattori di rischio come la Brexit.La stessa Banca centrale tedesca, come ha ricordato il quotidiano economico Handelsblatt, aveva già, con un aumento previsto nel 2020 all'1,2%, in calo rispetto all'1,6% previsto a dicembre.Allo stesso tempo, la Bundesbank riconosce che "le forze propulsive per un incremento della domanda interna sono di fondo intatte" con occupazione a livelli record, salari in crescita e inflazione in calo.