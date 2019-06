Interpump acquista azioni proprie

Interpump Group

Interpump

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2019,, dal 10 al 14 giugno 2019, complessivamentead un prezzo medio ponderato di 27,3223 euro, per un controvalore pari a 3.495.721,23 euro.A seguito delle suddette operazioni, la società ha in portafoglio un totale di 3.878.489 azioni proprie, pari al 3,5622% del capitale sociale.Controllato progresso, a Piazza Affari, per, che chiude in salita dello 0,90%.