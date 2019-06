Procedura, Dombrovskis: "Tempi decisione dipendono da misure dell'Italia"

(Teleborsa) - Unasul futuro dell'Italia che si avvicina a grandi passi con il Governo al lavoro ormai da giorni per tentare dilanei confronti del nostro Paese"I tempi di decisione dellasulla eventuale apertura di una procedura per debito all'Italia dipenderanno dalle risposte del Governo." Lo ha dettoVicepresidente della Commissione UE e Commissario Europeo per la stabilità finanziaria, a margine del Brussels Economic Forum, alla domanda se l'esecutivo UE discuterà la questione durante la riunione delha tempo di decidere entro il- ha ricordato - non possiamo dare una data specifica su quando l'argomento sarà discusso dal Collegio dei commissari. Questo dipende dall'Italia e dal tipo misure e di aggiustamenti che l'Italia presenterà sulla sua traiettoria di bilancio e dagli elementi che fornirà per la