CDP, domanda boom e aumento emissione per nuovi bond retail

(Teleborsa) -Cassa Depositi e Prestiti, riservate alle famiglie, che si è chiusa in anticipo lo scorso 14 giugno 2019.A fronte di un’pari a, alla luce del forte interesse riscontrato presso i risparmiatori, CDP hacomplessivo dell’offerta fino all’importo complessivo massimo dio, dopo soli cinque giorni dall’inizio del periodo di offerta. La, infatti, è statadi euro ed è pervenuta da parte di. A ciascun richiedente verrà assegnato il. Per l’eccedenza rispetto a tale importo minimo, per ciascun sottoscrittore si procederà - secondo quanto previsto dalle condizioni definitive dell’offerta - ad un riparto proporzionale."Il successo della nuova emissione obbligazionaria - ha sottolineato il Presidente di CDO Massimo Tononi - conferma nuovamente il ruolo centrale che i risparmiatori italiani assegnano a CDP. Attraverso strumenti finanziari solidi e attrattivi dedicati al mercato retail, possiamo diversificare le fonti di raccolta a sostegno degli obiettivi del Piano industriale e contribuire con maggiore impulso alle iniziative a supporto della crescita economica del Paese"."Il forte interesse riscontrato sul mercato - ha affermato l'Amministratore delegato Fabrizio Palermo - rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e conferma lo storico legame di fiducia che unisce i risparmiatori a CDP, consolidandone il ruolo propulsivo a sostegno dello sviluppo del Paese. Grazie a questa nuova emissione retail potremo disporre di ulteriori risorse a supporto delle iniziative che abbiamo avviato e che sono per la prima volta orientate allo sviluppo sostenibile di infrastrutture, imprese e territorio”.Le obbligazioni, a tasso misto, maturano interessi aper ie aper i, con una cedola lorda indicizzata all’EURIBOR a 3 mesi, maggiorato di un margine pari all'1,94%.Ladei titoli è ilmentre la data disarà il. Le obbligazioni sono ammesse a quotazione presso il MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) di Borsa Italiana, che darà avvio alle negoziazioni previa verifica dei requisiti richiesti, a partire dal 28 giugno 2019.Hanno agito in qualità di responsabili del collocamento(Gruppo Intesa Sanpaolo),