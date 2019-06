Festa della Musica 2019, giornata ricca di appuntamenti all'Aeroporto di Bari

(Teleborsa) - Domani, 21 giugno 2019, si terrà la, grazie aled al contributo della SIAE in collaborazione con soggetti pubblici e privati, fra cui tantissimi aeroporti, sempre molto attenti a questo evento culturale.- Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli, Pisa, Trieste, Olbia, Palermo, Bari, Torino, Perugia, Trapani, Bergamo e Venezia - proponendodi ogni genere, conartisti di fama nazionale e internazionale ed esibizioni che spazieranno dalla lirica al jazz, passando per il pop, rock e country.Sarà “Festa della musica” anche presso il, dove si susseguiranno, che celebreranno la musica in tutte le sue declinazioni, a partire dalle 10 e per tutta la mattinata,"L’iniziativa della musica negli aeroporti è una cosa a cui abbiamo aderito con convinzione, crediamo che questi luoghi possono farci vivere momenti di aggregazione che possono farci condividere esperienze ed emozioni", commenta il, grazie ad un pianoforte a coda a disposizione di tutti. "Per regalare magari un piacevole intervallo ai passeggeri in attesa", sottolinea Onesti.La giornata del 21 giugno sarà: si partirà al mattino con, enfant prodige con una grande passione per il pianoforte, che presenterà un repertorio di canzoni popolari – tedesche, inglesi e francesi - per bambini; sarà poi la volta delformato da Clelia Sguera, violino, Vincenzo Anselmi, viola, e Vito Liturri al pianoforte; la giornata proseguirà con il, per poi concludersi con l’esibizione del, talentuosi chitarristi accomunati dalla grande passione per la musica e dal fatto di essere entrambi dipendenti di Aeroporti di Puglia.Le grandifaranno da sottofondo all'Aeroporto di Bari: da "Il tè nel deserto" a "Rain" passando per "Nuovo Cinema Paradiso" e "Love Theme from Giulietta e Romeo".