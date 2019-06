Dl sicurezza, Consulta: "Superpoteri prefetti violano autonomia Comuni"

(Teleborsa) - Laha esaminato alcune disposizioni del Titolo II dele ha ritenuto, che sia statagarantita aHa dunque accolto le censure sull'articolo 28 che prevedeLo comunica l'Ufficio Stampa della Consulta, in attesa delle motivazioni.i ricorsi contro il Decreto Sicurezza presentati dalleche ne hanno impugnato numerose disposizioniLa Consulta fa sapere che le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo e Sprar sono state adottate nell'ambito delle competenze riservate(articolo 117, secondo comma, lettere a, b, i, della Costituzione), senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali. Di conseguenza,La Corte non ha compiutodei contenuti delle norme impugnate."Prendiamo atto della sentenza della Corte Costituzionale, che non è entrata nel merito della legittimità costituzionale delle norme, ma si tratta soltanto delche abbiamo intenzione di combattere contro chi, come il Ministro Salvini,. E' il commento del Governatore toscano