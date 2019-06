Energia, si rischia collasso con arrivo ondata di caldo

(Teleborsa) - L'ondata dipotrebbe avere delle ripercussioni importanti sul. Per fine giugno sono previste temperature vicine ai 40 gradi nelle aree urbane della pianura, che potrebbero congestionare la rete elettrica perdi energia.Dalla lettura delle elaborazioni fatte dai ricercatori di, potrebbero esserci possibili ricadute, visto che il 28 giugno il picco di calore dovrebbe raggiungere le città padane, spingendo la domanda di condizionamento. Oltre alle congestioni della rete elettrica, ilpotrebbe avere problemi e disservizi per i cavi interrati e l’alta temperatura nelle cabine di distribuzione.L’ondata di calore conferma come istanno avendonche sulle nostre infrastruttura strategiche, e come bisognerà fare i conti con reti e impianti progettati e costruiti anni fa per un territorio che ora ha caratteristiche sempre più diverse.