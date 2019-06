Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Pesano sulla performance di Wall Street le preoccupazioni riguardanti un possibile conflitto nell'area del Golfo dopo l'abbattimento di un drone statunitense da parte dell'Iran. La risposta del Presidente Trump all'evento, definendolo un "fatto gravissimo", ha scatenato le paure degli investitori e fatto salire il prezzo del greggio.Con questi fattori a indirizzare le contrattazioni, a metà seduta sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 26.798,96 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.953,71 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,03%); in denaro lo(+0,99%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartoTra i(+1,52%),(+1,50%),(+0,88%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,41%),(+1,34%),(+1,24%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,73%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,72%.In caduta libera, che affonda del 2,19%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,1 punti percentuali.