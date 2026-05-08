Wall Street apre in leggero rialzo su dati sul mercato del lavoro sopra le attese

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18% sul Dow Jones
, mentre, al contrario, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.385 punti.
Sale il Nasdaq 100
(+1,42%); con analoga direzione, positivo l'S&P 100
(+0,88%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti informatica
(+1,84%), beni di consumo secondari
(+0,61%) e materiali
(+0,54%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia
(-0,66%), sanitario
(-0,66%) e finanziario
(-0,42%).
Dati sul mercato del lavoro di aprile migliore delle attese
: gli occupati sono cresciuti di 115.000 unità
, contro le 65.000 stimate dagli analisti, con il tasso di disoccupazione stabile al 4,3%.
Resta l'incertezza sul fronte mediorientale
che aveva frenato gli investitori nella giornata di ieri. Il Pentagono ha annunciato di aver intercettato attacchi iraniani
contro tre navi da guerra americane in transito nello Stretto di Hormuz. L'Iran ha accusato gli USA di violare il cessate il fuoco, mentre Trump
aveva definito gli attacchi "un colpetto affettuoso" per poi tornare a minacciare nuovi raid se Teheran non avesse accettato rapidamente un accordo.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Cisco Systems
(+2,15%), Apple
(+1,97%), Nvidia
(+1,81%) e United Health
(+1,28%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salesforce
, che prosegue le contrattazioni a -4,67%.
Tentenna IBM
, che cede l'1,47%.
Sostanzialmente debole Nike
, che registra una flessione dell'1,14%.
Si muove sotto la parità Microsoft
, evidenziando un decremento dello 0,95%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Monster Beverage
(+12,12%), Micron Technology
(+7,56%), Qualcomm
(+4,75%) e Advanced Micro Devices
(+4,55%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su MercadoLibre
, che continua la seduta con -10,13%.
Seduta negativa per Atlassian
, che scende del 6,63%.
Sensibili perdite per AppLovin
, in calo del 6,87%.
In apnea Workday
, che arretra del 4,67%.