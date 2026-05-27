Contrastato il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,23%, mentre, al contrario, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, portandosi a 7.519 punti e stabilendo così un nuovo massimo storico.



Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,76%); come pure, guadagni frazionali per l' S&P 100 (+0,55%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+1,69%), beni industriali (+1,48%) e materiali (+1,35%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-2,80%), beni di consumo per l'ufficio (-1,73%) e sanitario (-1,02%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+3,28%), Honeywell International (+1,67%), 3M (+1,04%) e Sherwin Williams (+0,70%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Chevron , che ha archiviato la seduta a -3,51%.



Calo deciso per United Health , che segna un -2,99%.



Sotto pressione Merck , con un forte ribasso del 2,20%.



Soffre Cisco Systems , che evidenzia una perdita dell'1,73%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+19,30%), Western Digital (+8,34%), Advanced Micro Devices (+7,78%) e AppLovin (+6,76%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Intuit , che ha terminato le contrattazioni a -4,87%.



Crolla CoStar , con una flessione del 4,17%.



Vendite a piene mani su DoorDash , che soffre un decremento del 3,90%.



Preda dei venditori PepsiCo , con un decremento del 3,25%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Giovedì 28/05/2026

14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 0,5%)

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 3,3%; preced. 0,8%)

14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)

14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 209K unità; preced. 209K unità)

16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 661K unità; preced. 682K unità)

16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 7,4%).

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