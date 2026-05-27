Contrastato il mercato americano
(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,23%, mentre, al contrario, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, portandosi a 7.519 punti e stabilendo così un nuovo massimo storico.
Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,76%); come pure, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,55%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+1,69%), beni industriali (+1,48%) e materiali (+1,35%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-2,80%), beni di consumo per l'ufficio (-1,73%) e sanitario (-1,02%).
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+3,28%), Honeywell International (+1,67%), 3M (+1,04%) e Sherwin Williams (+0,70%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Chevron, che ha archiviato la seduta a -3,51%.
Calo deciso per United Health, che segna un -2,99%.
Sotto pressione Merck, con un forte ribasso del 2,20%.
Soffre Cisco Systems, che evidenzia una perdita dell'1,73%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+19,30%), Western Digital (+8,34%), Advanced Micro Devices (+7,78%) e AppLovin (+6,76%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Intuit, che ha terminato le contrattazioni a -4,87%.
Crolla CoStar, con una flessione del 4,17%.
Vendite a piene mani su DoorDash, che soffre un decremento del 3,90%.
Preda dei venditori PepsiCo, con un decremento del 3,25%.
Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:
Giovedì 28/05/2026
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 3,3%; preced. 0,8%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 209K unità; preced. 209K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 661K unità; preced. 682K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 7,4%).
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