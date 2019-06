Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Nike

United Technologies

Verizon Communication

Coca Cola

Dowdupont

Home Depot

Western Digital

Tesla Motors

Xilinx

NetApp

Celgene

Ross Stores

Mylan

Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) -. A far iniziare la settimana in leggero positivo le contrattazioni americane la labile speranza, recuperata dagli investitori, della, al margine del summit di Osaka, e gli accordi prossimamente partoriti dal, martedì 25 giugno.Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,24%, mentre, al contrario, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.952,53 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,11%), come l'S&P 100 (0,1%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,85%),(+0,82%),(+0,81%) e(+0,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,63%.Tra i(+1,47%),(+1,37%),(+1,30%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,48%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,34%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,19%.