Gelaterie, business da 1,5 miliardi l'anno

(Teleborsa) - Un business che frutta ben, secondo i dati della. I numeri delle gelaterie italiane sono sempre in aumento, con quasiin tutta Italia.Importante, nell'industria delle gelaterie italiane, la: solo la Lombardia conta circa, generando un fatturato da, ben 12% del miliardo e mezzo nazionale., con ben, con Milano e Torino che prendono il podio con oltre 700 imprese.L’offerta del gelato, varia, conche registra ben(+13,8% in 5 anni) e c’è una, con le donne gelataie che rappresentano ilsolo in, insieme ai giovani, che sono il 10,7% in regione. Prevalenza anche di artigianalità, le produzioni proprie sono il 75,8% del totale.