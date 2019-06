illimity Bank rileva 70% di IT Auction

illimity Bank

(Teleborsa) -, operatore specializzato nella gestione e commercializzazione diprovenienti da procedure concorsuali edattraverso il proprio network di piattaforme/aste online e una rete di professionisti dislocati su tutto il territorio italiano.Nel dettaglio, l’accordo prevedesociale di IT Auction per un controvalore didi euro. Il closing dell’operazione è previst. Il restante 30% di IT Auction resterà detenuto dagli attuali soci, tra cui il top management della stessa società che resterà in azienda per l’esecuzione del piano industriale. illimity potrà acquistare tale ulteriore partecipazione al verificarsi di determinate circostanze.finalizzata alla commercializzazione dei beni aziendali in gestione e, con l’acquisizione annunciata oggi,strategica che porta illimity a contare complessivamente masse, tra crediti e beni, pari a circa 3,4 miliardi di euro.L, portando alla nascita del primo operatore specializzato negli NPL Corporate, in grado di coprire l’intera catena del valore nella gestione dei crediti deteriorati, dall’acquisizione alla gestione fino alla miglior cessione sul mercato dei beni collegati a tali crediti, proprio grazie al supporto sistematico di IT Auction.operativa dal 2011, collabora oggi stabilmente con oltreitaliani, più die numerose società di leasing, risultando il punto di riferimento per oltre 500.000 compratori in Italia e all'estero. Nell’anno 2018 ha registrato, attraverso il proprio network di, oltreed ha gestito circa, per un controvalore complessivo di beni ceduti di oltre 200 milioni di euro, raggiungendo ricavi lordi consolidati per 10 milioni di euro ed un EBITDA di 2,1 milioni di euro. La società, che ad oggi ha in gestione attivi per un controvalore di 1,4 miliardi di euro, ha chiuso il 2018 con un patrimonio netto di circa 2,0 milioni di euro ed un utile netto di 1,2 milioni di euro.L’acquisizione di IT Auction permetterà a illimity di beneficiare di. Da un lato potrà infatti internalizzare parte dei margini di commissioni dovute nell’ambito dell’attività di cessione dei beni, e dall’altro potrà beneficiare di minori costi di facility management. illimity potrà inoltre integrare nel proprio sistema originale e proprietario di pricing NPL, ulteriori competenze e dati specifici su tempi e costi connessi alla valorizzazione dei diversi beni immobiliari e strumentali.