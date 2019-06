Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) -che vive gli influssi positivi dellefatte dal Segretario del Tesoro americanoa proposito del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il segretario - a latere della notizia resa nota dal team di Trump in cui si palesava la disponibilità a ritardare il prossimo round di tariffe contro la superpotenza di Pechino- ha infatti affermato che le che sarebbe già chiaro il procedimento da percorrere per chiuderlo.Queste dichiarazioni, congiuntamente danno ossigeno alle contrattazioni che, dopo mesi di alti e bassi dovuti alle tensioni commerciali, sembrerebbero vedere all'orizzonte la fine di questa epopea economica.Il listino USA mostra così un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,26%; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.927,54 punti. In rialzo il(+0,87%), come l'S&P 100 (0,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,12%),(+1,00%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,49%.del Dow Jones,(+2,21%),(+1,56%),(+0,99%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,57%.Tentenna, che cede lo 0,52%.Al top tra i, si posizionano(+11,96%),(+8,56%),(+4,73%) e(+4,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,06%.scende dell'1,26%.Calo deciso per, che segna un -1,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,18%.