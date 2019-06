Tlc, Fastweb e Wind Tre siglano accordo di 10 anni per sviluppo reti 5G

(Teleborsa) -. Siglato ieri dalle due compagnie,ma, per il via libera definitivo – spiegano in una nota le controllate di Swisscom e Hutchison –, si attende "l'approvazione delle autorità competenti" con tempi che, tenendo conto dei vari passaggi tra Mise, Agcom e Antitrust, non saranno inferiori ai 150 giorni.La rete 5G includerà sia macro siti che micro-celle, connessi attraverso la fibra di Fastweb, in grado di coprire il 90% della popolazione entro il 2026.sia per gli aspetti commerciali che operativi, nell'utilizzo della nuova infrastruttura condivisa.Nel dettaglio(4G e tecnologie precedenti), consentendo alla compagnia di estendere a livello nazionale la copertura dei propri servizi mobili. Allo stesso tempo,aumentandone la capacità di offrire connessioni ultra-broadband ai propri clienti di rete fissa."L'accordo con Wind Tre è un passaggio fondamentale nell'esecuzione della nostra strategia di diventare il principale operatore convergente fisso-mobile. Attraverso questa collaborazione realizzeremo la migliore rete 5G. Mettendo la nostra rete in fibra a disposizione di Wind Tre e dei suoi clienti di rete fissa rendiamo il nostro ruolo di operatore wholesale – grazie ad una infrastruttura a banda ultralarga già disponibile per il 75% della popolazione – sempre più rilevante nel Paese" ha commentato"La condivisione dei nostri rispettivi asset ci consentirà di accelerare ulteriormente il piano per reinventare Wind Tre, abilitando i servizi 5G e le nuove applicazioni, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze, attuali e future, dei nostri clienti. Questo accordo, inoltre, consolida il ruolo e la responsabilità di Wind Tre nella costruzione di un ecosistema 5G che favorisca la crescita dell'economia e del Paese" gli ha fatto eco il suoPur non prevedendo la condivisione dell'infrastruttura passiva in un'unica società delle torri, l'intesa rappresenta una risposta al fronte comune Tim-Vodafone.ha commentato questa mattina ili –. È normale che, dati i costi di sviluppo ci siano delle condivisioni tra operatori, per cui, vedremo altri accordi: