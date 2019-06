Allarme della Corte dei Conti: "Gravi ripercussioni da taglio shock delle tasse"

(Teleborsa) - Mentre ilinin occasione dele anche asi continua a lavorare senza sosta per cercare di evitare la, sullo sfondo non si spegne il dibattito sui prossimi passi dell’esecutivo, con particolare riferimento alla“spinta” dal Ministroche in più occasioni l’ha definita una priorità impossibile da rimandare.E, proprio sull’argomento, nella giornata di ieri si registra il “parere” della Corte dei Conti che - senza riferimento esplicito - predica cautela sullache il Governo ha intenzione di inserire nella prossima legge di Bilancio.ha detto ilnel corso della cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2018., ha proseguito trattando il tema al centro della possibile procedura d’infrazione dell’Europa contro l’Italia.– Come detto, seppur il taglio delle tasse è da considerarsi appunto una priorità, finanziare un’operazione di questo tipo soltanto con una causa degli effetti negativi che potrebbe averelo "spiù volte evocato, senza coperture nel breve termine– Diminuisce nelE’ quanto emerge dalla relazione sul rendiconto diPresidente di coordinamento delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, che evidenzia la flessione delle attività di accertamento e controllo, al netto degli introiti riferibili a forme di condono e comprensive delle sanzioni e degli interessi. Nel 2018 infatti, si legge,