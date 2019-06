Antares Vision si rafforza in Brasile

Antares Vision

(Teleborsa) - Il Gruppoha sottoscritto un accordo per il quale la società Antares Vision Do Brasil (controllata al 99,99% da Antares Vision S.p.A.) acquisirà il 51% di T2 Software S.A., società brasiliana specializzata nelle soluzioni per la gestione intelligente dei dati e attiva nella consulenza in processi di serializzazione e tracciabilità del prodotto attraverso un aumento di capitale riservato di 2 milioni di Reais.a beneficio di Antares Vision Do Brasil, nonché, al termine del periodo di 60 mesi dalla realizzazione dell’investimento, durante i quali agli azionisti originari sarà fatto divieto di disporre delle proprie azioni salve limitate eccezioni, un’opzione di vendita a beneficio degli azionisti originari, in entrambi i casi ad un prezzo calcolato sulla base di un Enterprise Value pari a x6 l’Ebitda, fermo tuttavia che, in caso di esercizio dell’opzione di acquisto di Antares Do Brasil, il prezzo non potrà essere inferiore a 100.000 Reais per ogni punto percentuale di partecipazione compravenduta.Per effetto dell’esercizio di dette opzioni, pertanto, la partecipazione al capitale sociale del Gruppo Antares Vision in T2 SoftwareÈ previsto che l’investimento venga finanziato con cassa a disposizione del Gruppo Antares Vision e avvenga previa trasformazione di T2 Software in società per azioni, nei tempi tecnici necessari a questo fine, fatto salvo il verificarsi di eventi avversi straordinari e significativi. L’accordo prevede anche che l’attuale amministratore delegato della società continui a ricoprire tale ruolo anche successivamente all'acquisto del controllo della società da parte di Antares Vision Do Brasil.