Borse caute. Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) - Finale con segni positivi per le principali borse europee mentresperando in un progresso positivo nel conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina in vista dell'Sul mercato Forex, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,137. Lieve calo dell', che scende a 1.405,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%.Invariato lo, che si posiziona a +245 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,13%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,21%, senza slancio, che negozia con un -0,19%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,25%., con ilche ha messo a segno un +0,26%.A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 1,7 miliardi di euro, in calo del 7,29%, rispetto ai 1,83 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,57 miliardi di azioni, rispetto ai 0,65 miliardi precedenti.Su 219 titoli trattati in Borsa, 89 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 110. Invariate le rimanenti 20 azioni.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,37%),(+1,28%) e(+1,11%).Nel listino, i settori(-0,61%),(-0,46%) e(-0,42%) sono stati tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3,90%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,29%.Su di giri(+2,27%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,20%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,83%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,73%.del FTSE MidCap,(+4,22%),(+3,18%),(+3,04%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,12%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,49%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,94%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.