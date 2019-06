Caleido, assemblea approva bilancio 2018

Caleido Group

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di, ha approvato conil bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 come predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2019.Inoltre, i soci hanno deliberato la ratifica delle dimissioni del consigliere indipendente Roberto De Bonis che ha rassegnato, per motivipersonali, dimissioni formali e irrevocabili. L’Assemblea ha dunque deliberato la nomina del nuovo consigliere indipendente nella persona dell’Avvocato Gianpaolo Todisco. Il nuovo Consigliere indipendente sarà in carica fino alla scadenza dell’attuale consiglio, quindi fino all’approvazione del bilancio 2020.