G20 a Osaka nel weekend, pronto il testa a testa tra Cina e Usa

(Teleborsa) - Iloccuperà le cronache durante questo weekend: le due maggiori economie del mondo restano bloccate in una guerra commerciale che non accenna a finire. Il presidente degli Stati Uniti,, e quello cinese,, dovrebbero incontrarsi sabato, dopo che le trattative si sono interrotte a maggio, quando l'amministrazione Trump ha. Successivamente, la Cina ha adottato misure di ritorsione aumentando a propria volta le tariffe. Trump inoltre ha anche minacciato di imporre tariffe su altri 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi. E' l'analisi sugli esiti della guerra commerciale fra Cina e Usa a cura di Hervé Chatot, Multi Asset fund manager di LaFunzionari americani e cinesi sono già impegnati nei colloqui prima dell'incontro fra i due presidenti: questo solleva qualche speranza di un allentamento delle tensioni commerciali, poiché recentemente le economie di entrambi i Paesi hanno mostrato segni di debolezza. Sia la Cina che gli Usa vogliono raggiungere un accordo e Trump non intende indebolire l'economia statunitense prima delle elezioni del 2020.La posta in gioco è chiaramente alta. Questonelle prossime settimane e, forse, in tutto il secondo semestre dell’anno.Le banche centrali hanno già fatto capire di essere pronte a reagire velocemente in caso di necessità e ad allentare le politiche monetarie per sostenere l'espansione economica, poiché i rischi al ribasso per l'economia globale rimangono elevati.Negli Usa, per esempio, ci si attende che la(fonte: Bloomberg) durante il prossimo meeting a luglio. La portata dei tagli dipenderà dall'esito del G20.Dunque cosa potremmo aspettarci? Quali potrebbero essere gli esiti più probabili e la reazione dei mercati?Tre i possibili scenari:Un "" (con una sospensione dell'imposizione di nuove tariffe):(per un periodo di tempo limitato o meno). Ripresa dei negoziati commercialiUn: le parti concordano un accordo didi parte, gran parte o tutte le tariffe in vigore: i. Potrebbero essere imposte nuove tariffe dagli Usa su parte o tutti i restanti 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi durante il terzo trimestre dell'anno. La guerra commerciale subisce un'escalation.Secondo La Francaise, al momento attuale, un. Si tratta di un'eventualità che viene scartata perché troppo ottimistica. Se invece dovesse verificarsi, la reazione del mercato potrebbe essere molto positiva con un(mercati azionari, sia emergenti che sviluppati, credito High Yield), associato a un brusco incremento dei rendimenti core: gli investitori rivedrebbero le proprie view sui messaggi "dovish" delle banche centrali. Il mercato azionario cinese e gli asset emergenti ne beneficerebbero più di tutti.L', con entrambi i Paesi desiderosi di riprendere i colloqui. Gli Usa accetterebbero di sospendere l'imposizione di nuove tariffe e di riprendere i negoziati. Questo esito sarebbe ancora "market friendly" ma si tratta di uno scenario già ben scontato dai mercati. Il mercato azionario Usa è vicino a livelli record. Quindi riteniamo che il mercato potrebbe reagire positivamente, anche se pacatamente. Non prevediamo un forte rally sui mercati azionari dei Paesi sviluppati. Questo esito dovrebbe risollevare soprattutto gli asset emergenti: probabilmente ne beneficerebbero particolarmente i nomi più legati al commercio, che avevano sofferto e sotto-performato durante le ultime settimane. È probabile che i bond governativi core verrebbero svenduti, almeno all’inizio, per un breve periodo.Ad ogni modo,, risultato di un fallimento nei negoziati. In tal caso, gli Usa continuerebbero a mettere pressione alla Cina, imponendole nuove tariffe. Sarebbe una notizia pessima e la fiducia delle aziende si deteriorerebbe più rapidamente, trascinando con sé l'economia globale. Questo esito sarebbe chiaramente molto rischioso per i mercati e implicherebbe un periodo di incertezza più prolungato. Tutti gli asset rischiosi verrebbero svenduti rapidamente e gli asset rifugio conoscerebbero un forte rally (soprattutto i Treasury USA e l'oro), poiché i mercati prezzerebbero una guerra commerciale vera e propria e una recessione per i mesi a venire. Questo rappresenta scenario meno probabile di tutti perché avrebbe impatti molto negativi sull'economia di entrambi i Paesi e per l'outlook della crescita economica globale.Tutto ciò detto, occorre rimanere cauti in vista di questo meeting, perché è molto difficile predirne l'esito politico. Tuttavia,, lapotrebbe venirne fortementesecondo l'opinione diffusa dei macro-economisti.