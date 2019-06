Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

finanziario

Nike

Cisco Systems

Visa

Walt Disney

Boeing

Dowdupont

Walgreens Boots Alliance

Microchip Technology

Nvidia

Nxp Semiconductors N V

Willis Towers Watson

Ross Stores

Kraft Heinz

Micron Technology

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della prudenza per la borsa di Wall Street consperando in un progresso positivo nelin vista dell'incontro tra il Presidente americanoe l'omologo cinsea Osaka.Sul fronte macroeconomico, la lettura finale sul PIL USA ha mostrato che l'economia statunitense è cresciuta al tasso annualizzato del 3,1% nel primo trimestre del 2019 dopo il +3,2% e il +3,1% delle prime due stime; gli analisti si attendevano un +3,1%. Quanto alle persone che, per la prima volta, hanno richiesto i sussidi alla disoccupazione , il dato ha evidenziato una crescita minore del previsto.Sulle prime rilevazioni, ilriportando una variazione pari a +0,01% mentre lo, arriva a 2.923,1 punti. Guadagni frazionali per il(+0,42%), come l'S&P 100 (0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,68%) e(+0,49%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,79%),(+0,76%),(+0,66%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,12%.(+3,78%),(+1,54%),(+1,46%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,50%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.