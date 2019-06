Ford taglierà 12mila posti di lavoro in Europa entro il 2020

(Teleborsa) - Ford ha annunciato un drastico ridimensionamento delle attività nel Vecchio Continente.. Non va meglio neldove vi sarà una. Un taglio sul quale ha pesato l'effetto Brexit e il calo della produzione di auto che, negli ultimi 12 mesi, si è ridotta del 15,5%. ComplessivamenteA chiudere i battenti entro la fine dell'anno saranno, inoltre, i"Ford sarà più mirata in Europa, in linea con la strategia adottata a livello mondiale di generare maggiori utili tramite l'attenzione alle esigenze dei consumatori e una struttura snella e agile", ha spiegatoIl nuovo modello operativo europeo e la conseguente organizzazione che prevedesaranno in vigore dal primo luglio."I tagli e la chiusura di impianti sono le decisioni più difficili da assumere e, riconoscendo l'effetto che avranno sulle comunità interessate, stiamo offrendo il nostro appoggio per alleviare l'impatto" ha affermato Rowley annunciando, allo stesso tempo, la"Il nostro futuro affonda la sue radici nell'elettrificazione", ha detto Rowley sottolineando che Ford sta introducendo l'opzione elettrica per molti modelli nel suo portafoglio "offrendo così alternative accessibili, divertenti da guidare, più economiche e rispettose dell'ambiente".Alla base dei tagli vi è, tuttavia, l'attuale contesto economico europeo nel quale le vendite di auto hanno subìto una brusca frenata.