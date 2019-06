Giappone, industrie aumentano ritmo produzione a maggio

(Teleborsa) - Recupera la produzione nelle fabbriche giapponesi.. Il dato risulta al di sopra delle attese degli analisti che indicavano un +0,7%. Su base annua il dato non destagionalizzato della produzione è indicato in calo dell'1,8%.Migliorate le previsioni sulla produzione di giugno, che indicano ora un decremento dell'1,2% (era -4,2% nello scorso sondaggio), mentre per luglio si attende una ripresa dello 0,3%.Il recupero della produzione in aprile è stato favorito da un aumento delledell'1,6% rispetto al mese precedente (-1,5% su anno) e delle+0,6% (+1,6% tendenziale). La ratio delle scorte registra un +1,6%.