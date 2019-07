Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

finanziario

beni di consumo secondari

utilities

Nike

Apple

JP Morgan

IBM

Dowdupont

Boeing

Caterpillar

Verizon Communication

Wynn Resorts

Skyworks Solutions

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Microchip Technology

Twenty-First Century Fox

Ulta Beauty

FOX

Biomarin Pharmaceutical

(Teleborsa) -questo lunedì di borsa. Le contrattazioni americane si trovano in territorio positivo grazie alle buone notizie arrivate durante il weekend sulla ripresa delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina A metà seduta si ha un lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,37% a 26.699,56 punti. Sulla stessa linea, leggero aumento per lo, che si porta a 2.959,39 punti mentre salgono il(+1,09%) e l'S&P 100 (0,4%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,29%),(+0,94%) e(+0,75%). Il settore, con il suo -1,02%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,86%),(+1,79%),(+1,51%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Calo deciso per, che segna un -1,46%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,58%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,26%),(+5,31%),(+4,59%) e(+4,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,69%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,56%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,26%.