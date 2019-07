BNL BNP Paribas annuncia assunzioni

BNP Paribas

(Teleborsa) -annuncia unsu tutto il territorio nazionale destinato esclusivamente ai. Isaranno prettamente destinati alla rete commerciale della Banca per attività di business e di relazione diretta con i clienti.Ma quali sono i requisiti richiesti per questinuovi ingressi? Una laurea, preferibilmente, in materie economiche o scientifiche, con un ottimo percorso accademico e buona conoscenza della, oltre alla disponibilità die capacità di lavorare in team. Con queste assunzionipunta in maniera decisa a realizzare un, a fronte del piano di sostegno attivato dallaper agevolare le uscite previste dalle recenti normative "" e "".