Emergenza rifiuti Roma, appello dall'Ordine dei Medici su salute pubblica

(Teleborsa) - Sempre in primo piano l'emergenza rifiuti a. Con una lettera destinata alla prima cittadina della Capitale, Virginia Raggi, e a tutti gli organi competenti, il presidente dell', Antonio Magi, lancialegato alla situazione rifiuti.La lettera, evidenzia come ci sia il "di passare dall'emergenza igienica, all', con la possibilità di diffusione di". "Bisogna intervenire sinergicamente - propone il Presidente - con la, il ministero della, il ministero dell', prima che la situazione degeneri"."Roma - come evidenzia Magi - è ormai in balia di una morsa di, sacchetti che vengono abbandonati per terra e che fuoriescono dai cassonetti, con una conseguente invasione di animali comeche potrebbero portare la diffusione di alcune malattie".