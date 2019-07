Gli Stati Uniti minacciano altri dazi contro l'UE

(Teleborsa) - Torna a salire lasulla vicenda degli aiuti di Stato Airbus e Boeing . L'ufficio del rappresentante commerciale americano ha infatti diffuso unaper un totale di 4 miliardi: nell'elenco sono inclusi formaggi come, pasta , olive, salsicce, prosciutti e scotch whiskey.Aumentano così i prodotti UE su cui pesano i dazi a stelle e strisce dopo la prima lista emessa da Washington che aveva indicato prodotti per un valore di 11 miliardi di dollari, cifra che, secondo la Casa Bianca, sarebbe pari ai danni subìti dagli Stati Uniti nella disputa sugli aiuti di Stato per Airbus.Le potenziali tariffe, precisa il dipartimento del Commercio statunitense, sono state decise in base "ai sussidi UE ai grandi aerei commerciali. La lista finale terrà conto delsull'appropriato livello delle contromisure", ha indicato l'ufficio del rappresentante al commercio americano, segnalando che le tariffe per ulteriori 4 miliardi di dollari contro l'UE saranno discusse durante un'audizione pubblica il prossimo 5 agosto.