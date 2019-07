Petrolio, tutto già deciso su proroga tagli offerta OPEC

(Teleborsa) -. La decisione dovrebbe giungere in occasione del vertice OPEC in corso a Vienna, con l', principale ostacolo, che sembrerebbe aver già dato il suo benestare. A parlare in proposito sarebbe statoNel frattempo il prezzo dell'oro nero vola , anche sulla scia della tregua commerciale tra USA e Cina raggiunta durante il G20 di Osaka. Il Brent è arrivato a sfiorare quota 67 dollari per poi ripiegare a 65,39 mentre il West Texas Intermediate ha superato i 60 dollari al barile per poi tornare a 59,30.