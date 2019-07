Piazza Affari in rialzo. Più cauto il resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, in un mercato calmo dopo la riapertura dei negoziati tra Stati Uniti e Cina sul commercio. Gli investitori aspettano comunque sviluppi ed un accordo concreto in grado di metter fine alle ostilità.Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,13. L', in aumento (+1,49%), raggiunge 1.402,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,62%, scendendo fino a 56,95 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +222 punti base, con un calo di 8 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,85%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.avanza dello 0,82%. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,65%.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,95 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,87 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 227.414, rispetto ai 191.983 precedenti.Tra i 218 titoli trattati, 81 hanno chiuso in ribasso, mentre 118 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 19 titoli.(+2,34%),(+1,40%) e(+1,40%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,33%) e(-0,68%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,79%.Effervescente, con un progresso del 3,52%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,64%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,40%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,72%.Crolla, con una flessione del 2,33%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,91%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,36%),(+3,22%),(+2,81%) e(+2,71%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,58%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,39%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,80%.