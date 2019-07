Zucchi, le delibere del nuovo CdA

Vincenzo Zucchi

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di, nominato dall’Assemblea degli azionisti lo scorso 26 giugno sulla base dell’unica lista presentata dall’azionista di maggioranza Astrance Capital, ha proceduto allae altresì qualecon conseguente conferimento delle deleghe e dei poteri necessari ai fini dello svolgimento dell’incarico.I consiglieri Joel David Benilouche e Florian Gayet ricoprono la carica di amministratori all’interno di Astrance Capital, azionista di maggioranza che detiene direttamente n. 176.638.675 azioni ordinarie della Società, pari al 7,01% del capitale sociale e indirettamente, tramite Zucchi S.p.A. n. 2.065.992.144 azioni ordinarie della Società, pari a circa l’81,99% del capitale sociale di Zucchi.Il Consiglio ha inoltre proceduto alla valutazione dell’indipendenza degli amministratori non esecutivi Mara Vanzetta, Patrizia Polliotto e Didier Barsus.Nell’odierna riunione sono stati costituiti i seguenti comitati interni al Consiglio di Amministrazione: Comitato per il Controllo Interno: composto da Mara Vanzetta, in qualità di Presidente, Patrizia Polliotto e Didier Barsus; Comitato per la Remunerazione: composto da Patrizia Polliotto, in qualità di Presidente, Mara Vanzetta e Didier Barsus. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto allae all'elezione di